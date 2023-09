Open Float-Tube Plan d’eau : les champs de l’île Neuvy, 19 novembre 2023, Neuvy.

Neuvy,Allier

Découvrez l’Open Float-Tube de l’AAPPMA de Moulins, une expérience de pêche exceptionnelle qui récompense les meilleurs pêcheurs de toutes catégories. Relevez le défi !

Carte de pêche obligatoire..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Plan d’eau : les champs de l’île

Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the Moulins AAPPMA Open Float-Tube, an exceptional fishing experience that rewards the best anglers in all categories. Take up the challenge!

Fishing card required.

Descubra el Moulins AAPPMA Open Float-Tube, una experiencia de pesca excepcional que recompensa a los mejores pescadores de todas las categorías. ¡Acepte el reto!

Se requiere licencia de pesca.

Entdecken Sie die Open Float-Tube der AAPPMA de Moulins, ein außergewöhnliches Angelerlebnis, bei dem die besten Angler aller Kategorien belohnt werden. Stellen Sie sich der Herausforderung!

Angelschein erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office du tourisme de Moulins & sa région