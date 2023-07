Festival Artézic Plan d’eau Ladignac-le-Long Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Ladignac-le-Long Festival Artézic Plan d’eau Ladignac-le-Long, 26 août 2023, Ladignac-le-Long. Ladignac-le-Long,Haute-Vienne 4 concerts, DJ en fin de soirée, buvette, food trucks et camping..

Plan d’eau

Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



4 concerts, late-night DJ, refreshments, food trucks and camping. 4 conciertos, DJ al final de la velada, refrescos, food trucks y acampada. 4 Konzerte, DJ am späten Abend, Erfrischungsstände, Food Trucks und Camping. Mise à jour le 2023-07-05 par OT Pays de Saint-Yrieix Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Ladignac-le-Long Autres Lieu Plan d'eau Adresse Plan d'eau Ville Ladignac-le-Long Departement Haute-Vienne Lieu Ville Plan d'eau Ladignac-le-Long

