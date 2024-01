L’ESTRAN EN FÊTE Plan d’eau La Bernerie-en-Retz, dimanche 8 septembre 2024.

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Une journée pour célébrer l’estran et la mer.

9h00 à 10h30 : Marche de 3 kms du Plan d’eau à La Sennetière (aller-retour) avec une visite de la zone ostréicole, encadré par « Les Marcheurs de l’Amitié »

9h00 à 12h00 : Animation et course de Paddle sur Plan d’eau avec la SRB

10h00 : Défilé « Les pêcheurs à vélo » avec l’association de « L’Abri côtier » accompagné des KIKAS

10h30 : Ouverture des stands au Plan d’eau

– Stand SNSM : vente d’objet, explication du rôle de la SNSM, exposition de matériel de survie, exposition…

– Stands de buvette et de restauration : Crêpes, galettes, huitres…

11h00 :

– Déambulation et initiation de danses de Kerverner Raez Dansou (Départ de la Halle et initiation au Plan d’eau)

– Visite des parcs à huîtres avec M. FRIOU (sur place)

11h30 : Animation musicale sous la Halle avec « Les deux gars des eaux chantent en trio »

12h30 : Animation Quizz avec les KIKAS

14h30 : Animation musicales avec les KIKAS

15h00 : Démonstration et invitation aux danses médiévales et Renaissance avec Danceries Jade de Retz

15h30 : Concert avec « LES P’TITS YEUX »

17h30 : Animation musicale avec Les KIKAS pour conclure cette journée

Dans la semaine à la Bibliothèque animations de lecture autours de la mer…

Mercredi 07 septembre – 14h30 à 16h30 : Conte de la Mer (ouvert à tous)

Plan d’eau

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire animation@mairie-labernerie.fr



