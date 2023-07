Concours de pêche Plan d’eau Firbeix, 16 juillet 2023, Firbeix.

Firbeix,Dordogne

Concours de pêche tous poissons sur le plan d’eau de Firbeix. Buvette et casse-croûte sur place..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

Plan d’eau

Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



All-fish fishing competition on the Firbeix lake. Refreshment bar and snacks on site.

Concurso de pesca en el lago de Firbeix. Refrescos y tentempiés in situ.

Angelwettbewerb für alle Fische auf der Wasserfläche von Firbeix. Getränke und Snacks vor Ort.

