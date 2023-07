Roulotte Fiolente Plan d’eau Ébreuil, 18 juillet 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

L’Association des Commerçants d’Ebreuil vous invite à un barbecue géant.

Buvette et Animation musicale..

2023-07-18 20:00:00 fin : 2023-07-18 . .

Plan d’eau

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Association des Commerçants d’Ebreuil invites you to a giant barbecue.

Refreshments and musical entertainment.

La Asociación de Comerciantes de Ebreuil le invita a una barbacoa gigante.

Bar de refrescos y animación musical.

Die Association des Commerçants d’Ebreuil lädt Sie zu einem Riesengrillfest ein.

Getränke und musikalische Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de tourisme Val de Sioule