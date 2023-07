Fête Nationale Plan d’eau du soleil levant Clavé, 13 juillet 2023, Clavé.

Clavé,Deux-Sèvres

Plan d’eau du Soleil Levant

Repas sur réservation à partir de 19h, feu

d’artifice à 23h15 et bal populaire jusqu’à 2h.

Organisé avec les communes de Saint-Lin et Saint-Georges de Noisné, Clavé

Tickets à prendre en mairies jusqu’au 6 juillet.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Plan d’eau du soleil levant

Clavé 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Plan d?eau du Soleil Levant

Meals on reservation from 7pm, fireworks at

fireworks at 11:15pm and popular dance until 2am.

Organized with the communes of Saint-Lin and Saint-Georges de Noisné, Clavé

Tickets available from town halls until July 6

Lago Soleil Levant

Comidas previa reserva a partir de las 19 h, fuegos artificiales a las

fuegos artificiales a las 23.15 h y baile popular hasta las 2.00 h.

Organizado con los municipios de Saint-Lin y Saint-Georges de Noisné, Clavé

Entradas disponibles en los ayuntamientos hasta el 6 de julio

Plan d’eau du Soleil Levant

Essen auf Vorbestellung ab 19 Uhr, Feuerwerk

feuerwerk um 23:15 Uhr und Volkstanz bis 2 Uhr.

Organisiert mit den Gemeinden Saint-Lin und Saint-Georges de Noisné, Clavé

Tickets können bis zum 6. Juli in den Rathäusern abgeholt werden

Mise à jour le 2023-06-21 par CC Val de Gâtine