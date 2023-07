Vélobalade « Histoire et traditions » Plan d’eau du Prieuré de St-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët, 12 juillet 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saint-Hilaire-du-Harcouët,Manche

RV au plan d’eau du Prieuré de St-Hilaire-du-Harcouët. Parcours relativement vallonné de 27 km empruntant des petites routes de campagne (l’après-midi seulement). Prévoir son vélo. Pour les non inités, prévoir un vélo à assistance électrique (point de location : Ouibike à Sourdeval 06 52 86 16 01 / 06 84 20 79 38). Port du casque fortement conseillé. Retour prévu vers 17h30 au point de départ. Visite de la tour de l’ancienne église de St-Hilaire-du-Harcouët (fresques et fonds baptismaux remarquables). Découverte en autonomie du marché séculaire de la ville (200 commerçants non sédentaires) ou du circuit « flânerie dans son histoire ». Visite guidée de l’Abbaye de Savigny-le-Vieux. Pique-nique tiré du sac au plan d’eau de St-Hilaire-du-Harcouët (espace pique-nique, aire de jeux, sentier autour du plan d’eau) . Dégustation offerte de l’incontournable galette saucisse accompagnée d’une bolée de cidre (prévoir un complément de repas). 16€/adulte et 10€/- de 18 ans. 19 personnes maximum. Réservation avant le 4 juillet dans les bureaux d’information touristique ou en ligne sur www.reservation.ot-montsaintmichel.com.

2023-07-12 09:30:00 fin : 2023-07-12 . .

Plan d’eau du Prieuré de St-Hilaire-du-Harcouët

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie



RV at the Prieuré lake in St-Hilaire-du-Harcouët. Relatively hilly 27 km route along small country roads (afternoon only). Bring your own bike. For the uninitiated, bring an electrically-assisted bike (rental point: Ouibike in Sourdeval 06 52 86 16 01 / 06 84 20 79 38). Helmets are strongly recommended. Return to starting point by 5.30pm. Visit to the tower of the former church of St-Hilaire-du-Harcouët (remarkable frescoes and baptismal font). Self-guided discovery of the town’s centuries-old market (200 non-sedentary traders) or « stroll through its history » tour. Guided tour of Savigny-le-Vieux Abbey. Packed picnic at the St-Hilaire-du-Harcouët lake (picnic area, playground, path around the lake). Free tasting of the inevitable galette saucisse accompanied by a bowl of cider (bring a supplementary meal). 16/adult and 10/under 18s. 19 people maximum. Reservations by July 4 at tourist information offices or online at www.reservation.ot-montsaintmichel.com

Punto de encuentro en el lago Prieuré, en St-Hilaire-du-Harcouët. Recorrido relativamente accidentado de 27 km por pequeños caminos rurales (sólo por la tarde). Traiga su propia bicicleta. Para los no iniciados, traiga una bicicleta con asistencia eléctrica (punto de alquiler: Ouibike en Sourdeval 06 52 86 16 01 / 06 84 20 79 38). Se recomienda llevar casco. Regreso al punto de partida hacia las 17.30 h. Visita a la torre de la antigua iglesia de St-Hilaire-du-Harcouët (notables frescos y pila bautismal). Descubrimiento autoguiado del mercado centenario de la ciudad (200 comerciantes no sedentarios) o circuito « paseo por su historia ». Visita guiada de la abadía de Savigny-le-Vieux. Picnic para llevar en el lago de St-Hilaire-du-Harcouët (merendero, zona de juegos, sendero alrededor del lago). Degustación de la infaltable galette saucisse acompañada de un vaso de sidra (traer una comida suplementaria). 16/adulto y 10/menores de 18 años. máximo 19 personas. Reserva antes del 4 de julio en las oficinas de turismo o en línea en www.reservation.ot-montsaintmichel.com

Treffpunkt: am Plan d’eau du Prieuré in St-Hilaire-du-Harcouët. Relativ hügelige Strecke von 27 km über kleine Landstraßen (nur am Nachmittag). Bringen Sie Ihr Fahrrad mit. Für Nicht-Insider: ein Fahrrad mit elektrischer Unterstützung (Verleih: Ouibike in Sourdeval 06 52 86 16 01 / 06 84 20 79 38). Das Tragen eines Helms wird dringend empfohlen. Geplante Rückkehr gegen 17:30 Uhr am Ausgangspunkt. Besichtigung des Turms der alten Kirche von St-Hilaire-du-Harcouët (bemerkenswerte Fresken und Taufbecken). Selbstständige Erkundung des jahrhundertealten Marktes der Stadt (200 nicht sesshafte Händler) oder Rundgang « Flânerie dans son histoire » (Flanieren in seiner Geschichte). Geführte Besichtigung der Abtei von Savigny-le-Vieux. Picknick im Wasserpark von St-Hilaire-du-Harcouët (Picknickbereich, Spielplatz, Pfad um den Wasserpark). Kostenlose Verkostung der obligatorischen Galette saucisse (Wurstkuchen) mit einem Glas Cidre (zusätzliches Essen). 16/Erwachsene und 10/unter 18 Jahren. maximal 19 Personen. Reservierung bis zum 4. Juli in den Touristeninformationsbüros oder online unter www.reservation.ot-montsaintmichel.com

