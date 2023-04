Circuit du Plan d’eau du Monteuil Plan d’eau du Monteuil Nogent-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Nogent-sur-Seine

Circuit du Plan d’eau du Monteuil Plan d’eau du Monteuil, 2 juin 2023, Nogent-sur-Seine. Circuit du Plan d’eau du Monteuil 2 – 4 juin Plan d’eau du Monteuil Visite libre avec panneaux pédagogiques Plan d’eau du Monteuil Route du Port Saint-Nicolas, Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03 25 39 42 00 http://www.nogent-sur-seine.fr Quatre kilomètres de sentiers de randonnée et de caillebotis proposent une promenade à l’échelle d’un paysage caractéristique de la vallée de la Seine. Entre peupleraies et anciennes gravières devenues plans d’eau, l’itinéraire serpente et s’enfonce au cœur de la flore et de la faune spécifiques de la Bassée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:00:00+02:00 – 2023-06-02T23:59:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 ©Ludovic Chanzy

