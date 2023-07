Enquête Nature : Le chevalier perdu Plan d’eau du Coiroux Cornil, 26 juillet 2023, Cornil.

Cornil,Corrèze

Le chevalier Godefroy de Cornil et son fidèle destrier son portés disparus et vous avez pour mission de retrouver d’identifier le responsable de cette disparition. Vous devrez partir à l’aventure autour et sur le lac du Coiroux et faire preuve d’adresse pour retrouver les indices et accomplir votre mission..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 18:30:00. .

Plan d’eau du Coiroux

Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The knight Godefroy de Cornil and his faithful steed have gone missing, and your mission is to find the person responsible. You’ll have to set off on an adventure around and on the Lac du Coiroux, using your wits to find the clues and accomplish your mission.

El caballero Godofredo de Cornil y su fiel corcel han desaparecido, y tu misión es encontrar e identificar al responsable de su desaparición. Tendrás que emprender una aventura por los alrededores del Lac du Coiroux, utilizando tu ingenio para encontrar las pistas y completar tu misión.

Der Ritter Godefroy de Cornil und sein treues Ross werden vermisst und du hast die Aufgabe, den Verantwortlichen für dieses Verschwinden zu finden und zu identifizieren. Sie müssen sich auf eine abenteuerliche Reise um und auf den Coiroux-See begeben und Ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen, um Hinweise zu finden und Ihre Mission zu erfüllen.

