Festival Léz’Arts de Loire – 6e édition Plan d’eau du Chêne, Saint Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles, vendredi 12 juillet 2024.

Festival Léz’Arts de Loire – 6e édition 6é édition de ce festival multi-arts et local qui se déroule le temps d’une soirée et d’une journée estivales. Spectacles et expositions. Tout public. Tarif solidaire. Bar et restauration sur place. 12 et 13 juillet Plan d’eau du Chêne, Saint Julien de Concelles entrée tarif solidaire

Le Festival Léz’Arts de Loire revient pour sa sixième édition cette fois-ci sur le vendredi 12 soir et sur la journée du samedi 13 juillet 2024.

La recette reste la même : une offre multi-arts tout public, mettant en valeur les artistes locaux, professionnels et amateurs. Des concerts pour bouger jusqu’au bout de la nuit, un show de feu pour en prendre plein les yeux, des animations artistiques pour les jeunes et moins jeunes, une exposition d’arts visuels, des spectacles jeune public … Voici comment se dessine cette nouvelle programmation, toujours au bord du plan d’eau du Chêne de St Julien de Concelles (44)

Bar et restauration sur place – Tarif solidaire

Plan d'eau du Chêne, Saint Julien de Concelles route du lac 44450 Saint Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire