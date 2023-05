Festival Léz’Arts de Loire – 5e édition Plan d’eau du Chêne, Saint Julien de Concelles, 8 juillet 2023, Saint-Julien-de-Concelles.

Vivement les vacances ! Pour cette 5è édition, la formule du festival Léz’Arts de Loire évolue : le samedi 8 juillet, à partir de 18h30, 3 concerts et un DJ aux platines pour clotûrer la soirée et le dimanche 9, de 10h30 à 18h, journée pour les petits et les grands autour de spectacles familiaux, d’expositions, d’ateliers et d’animations artistiques. Les assos et les artistes locaux vont vous en mettre plein les yeux et les oreilles.

De nombreuses surprises à découvrir, dans le cadre verdoyant du plan d’eau du Chène de St Julien de Concelles !

Entrée tarif solidaire (on donne ce qu’on peut/veut) – Bar et restauration sur place

Plan d'eau du Chêne, Saint Julien de Concelles route du lac 44450 Saint Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire lezartsdeloire@gmail.com

2023-07-08T18:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-09T10:00:00+02:00 – 2023-07-09T18:00:00+02:00