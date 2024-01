LES SENTIERS DES VIGNES Plan d’eau du Chêne Saint-Julien-de-Concelles, samedi 6 avril 2024.

Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

Trois parcours dans les coteaux viticoles de Saint Julien, Le Loroux et La Chapelle !

Les « Sentiers des vignes » c’est :

un 11km

Belle petite boucle de 11 km sur des sentiers très praticables. Un petit peu de dénivelé pour apprécier le vignoble et la vallée. Ouvert aux cadets. Limitée à 220 participants.

un 21km

Un parcours complètement différent de la précédente édition et que vous partagerez avec les participants du 32 kilomètres avec qui vous partez. Une belle boucle dans les vignes, un moment de récupération dans les bois, une descente vers la Chapelle Basse Mer et on retourne dans les coteaux avant de rejoindre l’arrivée au plan d’eau.

Course inscrite au challenge départemental. Limitée à 170 participants.

un 32km

qui reprend en grande partie les parcours du 11 et du 21.

Course inscrite au challenge départemental. Limitée à 109 participants.

Pour ces trois courses pas d’inscription sur place.

Départs et arrivées au plan d’eau du Chêne à Saint Julien de Concelles.

Inscriptions et informations sur: Timepulse

https://www.timepulse.fr/evenements/voir/2341/sentiers-des-vignes-2024-saint-julien-de-concelles#epreuve

Retrait des dossards :

Le vendredi 5 avril de 14h à 18h45 chez 360 Expert Outdoor à Saint-Sébastien sur Loire et sur place à partir de 13h le samedi 6 avril.

Deux courses jeunes ( 7 à 11 ans) sont organisées. Gratuites, sans certificat, elles auront lieu sur le site du plan d’eau du chêne sur 800m et 1 km à 14h30 et 14h45. Inscriptions sur ; https://forms.gle/fTuaEkfxxEG2hSN29

Plan d’eau du Chêne

Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire



