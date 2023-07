Soirée Bodéga Plan d’eau d’Ecoute s’il Pleut Gourdon, 13 juillet 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Le Comité des fêtes vous invite pour sa traditionnelle bodega du 13 juillet ! Au programme, DJ Will’ qui enflammera la soirée avec, en clou du spectacle un feu d’artifices..

2023-07-13 20:00:00 fin : 2023-07-13 . EUR.

Plan d’eau d’Ecoute s’il Pleut

Gourdon 46300 Lot Occitanie



The Festival Committee invites you to its traditional July 13 bodega! On the program, DJ Will’ will set the evening alight with a fireworks display as the highlight of the show.

El Comité des fêtes le invita a su tradicional bodega el 13 de julio En el programa, el DJ Will’ pondrá el broche de oro a la velada con un espectáculo de fuegos artificiales.

Das Festkomitee lädt Sie zu seiner traditionellen Bodega am 13. Juli ein! Auf dem Programm steht DJ Will’, der den Abend zum Kochen bringen wird, und als Höhepunkt des Spektakels ein Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Gourdon