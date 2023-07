Animation LPO : des plumes et des becs Plan d’eau de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc, 20 juillet 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Du moineau domestique à la buse variable en passant par le canard colvert, venez découvrir en famille la diversité des oiseaux et les adaptations à leur milieu de vie.

Réservation obligatoire. Nombre de places limité à 25 personnes..

2023-07-20 10:00:00 fin : 2023-07-20 . EUR.

Plan d’eau de Montcuq

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



From the house sparrow to the common buzzard and the mallard, come and discover with your family the diversity of birds and their adaptations to their environment.

Reservations required. Places limited to 25 people.

Desde el gorrión común hasta el ratonero común y el ánade real, venga a descubrir en familia la diversidad de las aves y sus adaptaciones al medio.

Imprescindible reservar. Plazas limitadas a 25 personas.

Vom Haussperling über die Stockente bis hin zum Mäusebussard: Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Vielfalt der Vögel und die Anpassungen an ihren Lebensraum.

Eine Reservierung ist erforderlich. Die Anzahl der Plätze ist auf 25 Personen begrenzt.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT CVL Lalbenque – Limogne