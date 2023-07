Balade à poneys Plan d’Eau de l’Espace Hermeline Bussière-Galant, 6 août 2023, Bussière-Galant.

Bussière-Galant,Haute-Vienne

L’association Elevage d’Hulak vous propose des balades à poneys autour du plan d’eau de Bussière-Galant le dimanche 23 juillet à partir de 14h. Tarif 3€ par personne. Ouvert à toutes et à tous !.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . EUR.

Plan d’Eau de l’Espace Hermeline

Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Elevage d’Hulak association offers pony rides around the Bussière-Galant lake on Sunday July 23 from 2pm. Price 3? per person. Open to all!

La asociación Elevage d’Hulak ofrece paseos en poni por el lago de Bussière-Galant el domingo 23 de julio a partir de las 14 h. Precio 3? por persona. Abierto a todos

Der Verein Elevage d’Hulak bietet Ihnen am Sonntag, den 23. Juli ab 14 Uhr Ponyreiten rund um den See von Bussière-Galant an. Preis: 3 ? pro Person. Offen für alle!

