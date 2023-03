Vide-greniers Plan d’eau de la Vernière Le Tallud Le Tallud Catégories d’Évènement: 79200

Le Tallud

Vide-greniers Plan d’eau de la Vernière, 21 mai 2023, Le Tallud Le Tallud. Vide-greniers Avenue de la Vernière Plan d’eau de la Vernière Le Tallud 79200 Plan d’eau de la Vernière Avenue de la Vernière

2023-05-21 09:00:00 – 2023-05-21 18:00:00

Plan d’eau de la Vernière Avenue de la Vernière

Le Tallud

79200 Le Tallud . Accueil des Visiteurs de 9h00 à 18hh

Accueil des Exposants à partir de 06h30

2€ le m linéaire

Buvette et Restauration sur place

Réservation Obligatoire auprès de Cindy : 06.32.73.06.23 ou Laurence 06.71.52.19.01

Plan d’eau de la Vernière Avenue de la Vernière Le Tallud

