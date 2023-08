La Naute : Marché aux plantes d’automne Plan d’eau de la Naute Champagnat, 29 octobre 2023, Champagnat.

Champagnat,Creuse

Déjà la 10éme édition du marché d’automne de La Naute !

Des professionnels divers (pépiniéristes, producteurs de plants, de semences, etc.) sauront vous conseiller pour vos plantations automnales. De nombreux créateurs, associations, artisans viendront également compléter cette belle assemblée. Allez, c’est le moment de planter des arbres !

[Bar et restauration sur place.].

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

Plan d’eau de la Naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Already the 10th edition of the La Naute autumn market!

A variety of professionals (nurserymen, plant and seed producers, etc.) will be on hand to advise you on your autumn planting. A host of designers, associations and craftspeople will also be on hand to complete the line-up. Come on, it’s time to plant some trees!

[Bar and catering on site]

¡Ya es la 10ª edición del mercado de otoño de La Naute!

Un amplio abanico de profesionales (viveristas, productores de plantas y semillas, etc.) estará a su disposición para asesorarle en sus plantaciones de otoño. También acudirán numerosos diseñadores, asociaciones y artesanos. Vamos, ¡es hora de plantar árboles!

[Bar y catering in situ.]

Der Herbstmarkt in La Naute findet bereits zum 10. Mal statt!

Verschiedene Fachleute (Baumschulen, Hersteller von Setzlingen, Saatgut usw.) werden Sie bei Ihren Herbstpflanzungen beraten. Zahlreiche Designer, Vereine und Kunsthandwerker werden diese schöne Versammlung ebenfalls vervollständigen. Los, es ist Zeit, Bäume zu pflanzen!

[Bar und Essen vor Ort]

