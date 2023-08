La Naute : DYNAMIC x DOPA BEATZ et AFTER Urban Dance Squad Plan d’eau de la Naute Champagnat, 14 octobre 2023, Champagnat.

Champagnat,Creuse

21h30 : DYNAMIC x DOPA BEATZ

Originaire de Mauritanie, il a grandi à New York avant de poser ses valises à Bruxelles. Rappeur aux multiples facettes, il repousse les barrières du genre aussi à l’aise sur des beat aux sonorités Jazz, rock Trap ou Electro. Il a déjà sorti deux albums. Son flow rapide et incisif n’est pas sans rappeler celui de Zach de la Rocca chanteur d’RATM. C’est donc le parfait candidat pour ouvrir pour RUDEBOY puisque tous deux chantent en anglais et font preuve d’un charisme et d’une énergie scénique incroyable.

AFTER : Urban Dance Squad

Après avoir accueilli l’an passé Asian Dub, groupe de légende, voici cette année un groupe qui a également sacrément marqué la Musique Actuelle . Le chanteur original d’URBAN DANCE SQUAD, Rudeboy, et DJ DNA sont de retour dans

une nouvelle configuration explosive..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Plan d’eau de la Naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



9:30pm: DYNAMIC x DOPA BEATZ

Originally from Mauritania, he grew up in New York before settling in Brussels. A multi-faceted rapper, he pushes back the barriers of the genre, equally at ease on beats with a Jazz, Trap rock or Electro sound. He has already released two albums. His fast, incisive flow is reminiscent of RATM?s Zach de la Rocca. So he’s the perfect candidate to open for RUDEBOY, since both sing in English and display incredible charisma and energy on stage.

AFTER: Urban Dance Squad

After welcoming last year?s legendary Asian Dub, this year?s line-up includes a group that has also left its mark on Musique Actuelle. URBAN DANCE SQUAD?s original singer, Rudeboy, and DJ DNA are back in an explosive new configuration

an explosive new configuration.

21.30 h: DYNAMIC x DOPA BEATZ

Originario de Mauritania, creció en Nueva York antes de instalarse en Bruselas. Rapero polifacético, traspasa las barreras del género y se desenvuelve con soltura en ritmos de jazz, rock trap o electro. Ya ha publicado dos álbumes. Su ritmo rápido e incisivo recuerda al de Zach de la Rocca, de RATM. Por eso es el candidato perfecto para telonear a RUDEBOY, ya que ambos cantan en inglés y tienen un carisma y una energía increíbles sobre el escenario.

DESPUÉS: Urban Dance Squad

Tras dar la bienvenida el año pasado a los legendarios Asian Dub, el cartel de este año incluye a un grupo que también ha dejado huella en la música contemporánea. El cantante original de URBAN DANCE SQUAD, Rudeboy, y DJ DNA vuelven en una nueva configuración explosiva

en una nueva y explosiva configuración.

21.30 Uhr: DYNAMIC x DOPA BEATZ

Er stammt aus Mauretanien und wuchs in New York auf, bevor er seine Koffer in Brüssel abstellte. Als facettenreicher Rapper sprengt er die Grenzen des Genres und fühlt sich auf Beats mit Jazz-, Rock-, Trap- oder Elektroklängen gleichermaßen wohl. Er hat bereits zwei Alben veröffentlicht. Sein schneller und prägnanter Flow erinnert an den von Zach de la Rocca, dem Sänger von RATM. Er ist der perfekte Vorband für RUDEBOY, da beide auf Englisch singen und ein unglaubliches Charisma und eine unglaubliche Energie auf der Bühne haben.

AFTER : Urban Dance Squad

Nachdem wir letztes Jahr die legendäre Band Asian Dub begrüßen durften, kommt dieses Jahr eine Band, die ebenfalls einen großen Einfluss auf die Aktuelle Musik hatte. Der ursprüngliche Sänger von URBAN DANCE SQUAD, Rudeboy, und DJ DNA sind in einer neuen Besetzung zurück

in einer neuen, explosiven Konstellation.

Mise à jour le 2023-08-17 par Marche et Combraille en Aquitaine