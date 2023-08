La Naute : DGK Crew feat Aki Agora et AFTER Drum D Plan d’eau de la Naute Champagnat, 30 septembre 2023, Champagnat.

Champagnat,Creuse

21h30 : DGK Crew feat Aki Agora

Creuse, ils nous présenteront leur nouveau set, avec Aki Agora en Feat.

Trio contemporain composé de deux poètes farfelus braillant tantôt en françois tantôt en anglois, ainsi que d’un amusant auteur compositeur maîtrisant des sonorités en tout genre…

Mais pas vraiment… En réalité, on se retrouve face à du gras, du sale, du hip-hop énervé et dénonciateur.

Ce sont trois « péqueneaux » issus du Berry et de la Creuse, qui aiment transformer leurs cordes vocales en hachoir à légumes.

AFTER : Drum D

Drum.D c’est le MC (ancien batteur de la petite fumée) au fast flow qui fait jumper les mots à la manière des toasters, ancêtres des rappeurs, qui avaient le talent lyrical et qui adaptaient leur freestyle sur n’importe quels beats.

Drum.D propose un terrain d’entente entre le hip hop, le dub et la drum and bass..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Plan d’eau de la Naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



9:30pm: DGK Crew feat Aki Agora

Creuse, they present their new set, with Aki Agora as Feat.

A contemporary trio made up of two eccentric poets bawling in French and English, and an amusing songwriter with a mastery of all kinds of sounds…

But not really… In reality, we’re dealing with greasy, dirty, angry, denunciatory hip-hop.

These are three « hillbillies » from Berry and Creuse, who like to turn their vocal cords into vegetable choppers.

AFTER: Drum D

Drum.D is the fast-flowing MC (former drummer for la petite fumée) who twirls words in the manner of the toasters, ancestors of the rappers, who had the lyrical talent to adapt their freestyle to any beat.

Drum.D is a blend of hip hop, dub and drum and bass.

21.30 h: DGK Crew con Aki Agora

DGK Crew presentará su nuevo set con Aki Agora como Feat.

Un trío contemporáneo formado por dos excéntricos poetas que braman en francés y en inglés, y un divertido compositor que domina todo tipo de sonidos…

Pero en realidad no… En realidad, lo que tenemos aquí es hip-hop gordo, sucio, rabioso y denunciador.

Son tres « paletos » de Berry y Creuse, a los que les gusta convertir sus cuerdas vocales en una picadora de verduras.

DESPUÉS: Drum D

Drum.D es el MC (antiguo batería de la petite fumée) de flow rápido que retuerce las palabras a la manera de las tostadoras, antepasados de los raperos, que tenían talento lírico y podían adaptar su estilo libre a cualquier ritmo.

Drum.D es una mezcla de hip hop, dub y drum and bass.

21.30 Uhr: DGK Crew feat. Aki Agora

Creuse, sie werden uns ihr neues Set präsentieren, mit Aki Agora als Feat.

Das zeitgenössische Trio besteht aus zwei skurrilen Poeten, die mal auf Französisch, mal auf Englisch grölen, sowie einem lustigen Autor und Komponisten, der Klänge aller Art beherrscht…

Aber nicht wirklich … In Wirklichkeit haben wir es mit fettem, schmutzigem, wütendem und anprangerndem Hip-Hop zu tun.

Es handelt sich um drei « Hinterwäldler » aus dem Berry und der Creuse, die ihre Stimmbänder gerne in einen Gemüsebeil verwandeln.

AFTER: Drum D

Drum.D ist der MC (ehemaliger Schlagzeuger von la petite fumée) mit dem schnellen Flow, der die Wörter in der Art der Toaster, der Vorfahren der Rapper, jonglieren lässt, die lyrisches Talent hatten und ihre Freestyles auf beliebige Beats anpassten.

Drum.D schlägt eine Brücke zwischen Hip Hop, Dub und Drum and Bass.

