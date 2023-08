La Naute : Balade Botanique – Animée par Noélie et Christelle Plan d’eau de la Naute Champagnat, 23 septembre 2023, Champagnat.

Champagnat,Creuse

Balade Botanique

organisée par « fleur de fougère » et Christel

Réservation plus que conseillée

(places limitées) au 06.05.02.55.87

Noélie et Christel, vous emmènerons en balade à la découverte et à la rencontre de

nos joyeuses compagnonnes, pourtant si discrètes, les plantes. Elles ont de nombreux

secrets et de nombreuses histoires à raconter.

Quoi de mieux que de sortir ses gambettes pour aller les voir, les sentir, les toucher

et écouter une multitude d’anecdotes à leur propos. Au cours de la balade, nous vous

parlerons de leurs aspects physiques, botaniques puis nous nous évaderons dans leurs

usages traditionnels et dans l’Histoire..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 17:30:00. EUR.

Plan d’eau de la Naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Botanical walk

organized by « fleur de fougère » and Christel

Reservations highly recommended

(places are limited) on 06.05.02.55.87

Noélie and Christel, will take you on a walk to discover and meet our cheerful

our cheerful yet discreet companions, plants. They have many secrets

secrets and stories to tell.

What better way to see, smell and touch them than to get out your leggings

and listen to a multitude of anecdotes about them. During the walk, we’ll

their physical and botanical aspects, followed by a look at their traditional uses and

and history.

Paseo botánico

organizado por « fleur de fougère » y Christel

Le aconsejamos encarecidamente que reserve

(las plazas son limitadas) el 06.05.02.55.87

Noélie y Christel, le llevarán de paseo para descubrir y conocer a nuestras alegres compañeras

nuestras alegres y discretas compañeras, las plantas. Tienen muchos secretos

secretos e historias que contar.

¿Qué mejor manera de verlas, olerlas y tocarlas que apartando las piernas?

y escuchar multitud de anécdotas sobre ellas. Durante el paseo, conoceremos

sus aspectos físicos y botánicos, antes de explorar sus usos tradicionales y

e historia.

Botanischer Spaziergang

organisiert von « fleur de fougère » und Christel

Reservierung mehr als ratsam

(begrenzte Plätze) unter 06.05.02.55.87

Noélie und Christel nehmen Sie mit auf einen Spaziergang, um die Pflanzen zu entdecken und kennen zu lernen

unseren fröhlichen und doch so diskreten Gefährten, den Pflanzen. Sie haben viele

geheimnisse und viele Geschichten zu erzählen.

Was gibt es Besseres, als die Beine auszustrecken, um sie zu sehen, zu riechen und zu berühren?

und eine Vielzahl von Anekdoten über sie zu hören. Während des Spaziergangs werden wir Ihnen

wir werden über ihre physischen und botanischen Aspekte sprechen und uns dann in die Vergangenheit und Gegenwart der Menschen entführen lassen

sie werden in die Geschichte und die traditionelle Verwendung der Pflanzen eintauchen.

Mise à jour le 2023-08-17 par Marche et Combraille en Aquitaine