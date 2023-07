La Naute : Ajate Plan d’eau de la Naute Champagnat, 18 juillet 2023, Champagnat.

Champagnat,Creuse

AJATE – Afrobeat/Japon

Ils sont venus l’an passé, et ils ont retourné La Naute, Whaou! Quelle claque!

Revoici donc ce groupe incroyable. Des japonais qui nous proposent de l’Afrobeat avec une musicalité japonaise, c’est du jamais vu, un son inédit: Ajoutez à ce son atypique des chants féminins et masculins japonais bien ficelés et vous obtenez un savant et unique mélange de grooves Afro-funk aromatisés de musique japonaise traditionnelle.

De plus ils utilisent des instruments en bambou fabriqués à la main ainsi que de percussion japonaises traditionnelles.

Vous l’avez compris, c’est à ne pas louper!.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . EUR.

Plan d’eau de la Naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



AJATE – Afrobeat/Japan

They came last year, and turned La Naute upside down… Wow! What a slap!

Here they are again, this incredible group. Japanese musicians offering us Afrobeat with a Japanese musicality, it’s unheard of, an unprecedented sound: add to this atypical sound well-crafted Japanese male and female vocals and you get a clever and unique blend of Afro-funk grooves flavored with traditional Japanese music.

What’s more, they use handmade bamboo instruments and traditional Japanese percussion.

As you can see, they’re not to be missed!

AJATE – Afrobeat/Japón

Estuvieron aquí el año pasado, y pusieron La Naute patas arriba – ¡vaya, qué pasada!

Pues aquí están de nuevo, este grupo increíble. Si a este sonido atípico le añadimos unas voces masculinas y femeninas japonesas muy trabajadas, obtenemos una mezcla única de grooves afro-funk aderezados con música tradicional japonesa.

Además, utilizan instrumentos de bambú hechos a mano y percusión tradicional japonesa.

Como puede ver, ¡no se lo puede perder!

AJATE – Afrobeat/Japan

Letztes Jahr waren sie hier und haben La Naute auf den Kopf gestellt, wow, was für ein Schlag!

Hier ist sie also wieder, diese unglaubliche Band. Japaner, die uns Afrobeat mit japanischer Musik präsentieren, das ist noch nie da gewesen, ein völlig neuer Sound: Fügen Sie diesem atypischen Sound gut gemachte japanische Frauen- und Männergesänge hinzu und Sie erhalten eine einzigartige Mischung aus Afro-Funk-Grooves, die mit traditioneller japanischer Musik aromatisiert sind.

Außerdem verwenden sie handgefertigte Bambusinstrumente und traditionelle japanische Perkussion.

Sie haben verstanden, dass Sie diese Band nicht verpassen dürfen!

