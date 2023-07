La Naute : Radio Tutti & Barilla Sisters Plan d’eau de la Naute Champagnat, 14 juillet 2023, Champagnat.

Champagnat,Creuse

RADIO TUTTI & BARILLA SISITERS – Transe Tarentelle/FR-Italie

Le combo Radio Tutti fourmille d’arrangements aventureux qui oscillent entre différentes couleurs anciennes et modernes des musiques Afro-Atlantiques, de la cumbia au Hip-Hop.

Le duo fusionnel des Barilla Sisters extirpe du fond des âges la fierté et l’énergie vitale des voix, des rythmes et des mélodies des femmes du Sud de l’Europe. Ces deux entités fusionnent tout autant dans leur énergie créatrice que dans leur passion de la transmission et leur recherche d’une transe commune avec leur public.

Les concerts de Radio Tutti & Barilla Sisters sont pensés pour offrir la possibilité de s’approprier facilement des danses collectives, entre bal folk et fiesta débridée..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

Plan d’eau de la Naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



RADIO TUTTI & BARILLA SISITERS – Transe Tarentelle/FR-Italy

The Radio Tutti combo is teeming with adventurous arrangements that oscillate between the ancient and modern colors of Afro-Atlantic music, from cumbia to hip-hop.

The Barilla Sisters’ fusion duo draws from the depths of the ages the pride and vital energy of the voices, rhythms and melodies of the women of Southern Europe. These two entities merge as much in their creative energy as in their passion for transmission and their quest for a shared trance with their audience.

Radio Tutti & Barilla Sisters’ concerts are designed to make it easy for the audience to embrace collective dancing, from folk ball to unbridled fiesta.

RADIO TUTTI & BARILLA SISITERS – Transe Tarentelle/FR-Italia

El combo Radio Tutti está lleno de arreglos aventureros que oscilan entre los colores antiguos y modernos de la música afroatlántica, de la cumbia al hip-hop.

Las Hermanas Barilla, dúo de fusión, extraen del fondo de los tiempos el orgullo y la energía vital de las voces, ritmos y melodías de las mujeres del sur de Europa. Estas dos entidades se fusionan tanto en su energía creativa como en su pasión por la transmisión y su búsqueda de un trance compartido con su público.

Los conciertos de Radio Tutti & Barilla Sisters están concebidos para facilitar que el público se una al baile colectivo, del baile folclórico a la fiesta desenfrenada.

RADIO TUTTI & BARILLA SISITERS – Transe Tarantella/FR-Italien

Die Combo Radio Tutti wimmelt von abenteuerlichen Arrangements, die sich zwischen verschiedenen alten und modernen Farben der afro-atlantischen Musik bewegen, von Cumbia bis Hip-Hop.

Das Fusionsduo der Barilla Sisters holt den Stolz und die Lebensenergie der Stimmen, Rhythmen und Melodien südeuropäischer Frauen aus den Tiefen der Zeit hervor. Diese beiden Entitäten verschmelzen gleichermaßen in ihrer kreativen Energie, ihrer Leidenschaft für die Weitergabe und ihrer Suche nach einer gemeinsamen Trance mit ihrem Publikum.

Die Konzerte von Radio Tutti & Barilla Sisters sind so konzipiert, dass sie die Möglichkeit bieten, sich leicht kollektive Tänze anzueignen, die zwischen Bal Folk und zügelloser Fiesta liegen.

Mise à jour le 2023-06-15 par Marche et Combraille en Aquitaine