La Naute : Battle internationale de locking Plan d’eau de la Naute Champagnat, 8 juillet 2023, Champagnat.

Champagnat,Creuse

BATTLE INTERNATIONALE DE LOCKING

15h-17h les Sélections

21h les Battles de Finales!

50 danseurs de tous horizons seront en résidence d’une semaine à St Pardoux d’Arnet, encadrés par des profs de renommée mondiale. Pour clore cette semaine de travail, lis viendront transformer le plancher de la Naute en Battle de Locking, avec des figures impensables et sauts de haute voltige pour le plaisir de nos yeux!

Depuis 1970, les Lockers réalisent des figures impressionnantes sur des rythmes fun/hip hop endiablés, et c’est ce soir que vous pourrez en prendre plein les yeux.

L’association Women Active nous propose un show d’envergure internationale!.

Plan d’eau de la Naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



INTERNATIONAL LOCKING BATTLE

3pm-5pm Selections

9pm Finals Battles!

50 dancers from all over the world will be in residence for a week at St Pardoux d’Arnet, supervised by world-renowned teachers. To round off this week’s work, lis will transform the floor of La Naute into a Locking Battle, with unthinkable figures and high-flying jumps for our viewing pleasure!

Since 1970, the Lockers have been performing impressive tricks to a frenzied fun/hip hop beat, and tonight’s the night to catch them in action.

The Women Active association is putting on a show of international stature!

BATALLA INTERNACIONAL DE ESCLUSAS

15:00 – 17:00 Selecciones

21.00 h Batallas finales

50 bailarines de todo el mundo residirán durante una semana en St Pardoux d’Arnet, supervisados por profesores de renombre mundial. Como colofón a esta semana de trabajo, lis transformarán el suelo de La Naute en una Batalla de Casilleros, ¡con figuras impensables y saltos de altura para deleite de nuestros ojos!

Desde 1970, los Lockers realizan impresionantes trucos a un ritmo frenético de fun/hip hop, y esta noche podrá deleitarse con ellos.

La asociación Women Active ofrece un espectáculo de talla internacional

INTERNATIONALE LOCKING-BATTLE

15-17 Uhr die Vorrunden

21 Uhr die Finalbattles!

50 Tänzer aus aller Welt werden eine Woche lang in St Pardoux d’Arnet wohnen und von weltberühmten Lehrern betreut. Zum Abschluss dieser Arbeitswoche werden die Lilien den Boden von La Naute in einen Locking-Battle verwandeln, mit undenkbaren Figuren und Sprüngen, die unsere Augen erfreuen werden!

Seit 1970 zeigen die Lockers beeindruckende Tricks zu wilden Hip-Hop- und Fun-Rhythmen, und heute Abend können Sie sich davon begeistern lassen.

Die Organisation Women Active bietet uns eine Show von internationalem Format!

