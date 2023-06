La Naute : NADIA MCANUFF &THE LIGERIANS Plan d’eau de la Naute Champagnat, 30 juin 2023, Champagnat.

Champagnat,Creuse

Nadia McAnuff est est la fille du célèbre chanteur de roots reggae, Winston « Electric Dread » McAnuff. (qui avait passé quelques journées à La Naute, il y a 10 ans)

Les influences de Nadia sont diverses : Dds racines, Bob Marley et Peter Tosh, aux phrasés jazz de Nina Simone…

The Ligerians est un groupe de reggae basé à Tours, en France. Ses membres créent leur propre Label et studio d’enregistrement, SoulNurse Records. Depuis une décennie, ils collaborent avec de nombreux artistes français (Rod Anton, Joe Pilgrim, Nuttea…) et internationaux (The Congos, Max Romeo, etc.) autant en studio que sur scène.

Elle a commencé à travailler avec The Ligerians en 2020 pendant le confinement, et depuis les dates de concert s’enchaînent

Pour sa deuxième tournée européenne, nous sommes ravis qu’elle s’arrête nous proposer son set à La Naute. Good Vibes à La Naute.

Plan d’eau de la Naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Nadia McAnuff is the daughter of the famous roots reggae singer Winston « Electric Dread » McAnuff (who spent a few days at La Naute 10 years ago)

Nadia’s influences range from Dds roots, Bob Marley and Peter Tosh, to the jazz phrasing of Nina Simone…

The Ligerians are a reggae band based in Tours, France. Its members set up their own label and recording studio, SoulNurse Records. Over the past decade, they have collaborated with numerous French (Rod Anton, Joe Pilgrim, Nuttea…) and international (The Congos, Max Romeo, etc.) artists, both in the studio and on stage.

She began working with The Ligerians in 2020, during the period of confinement, and since then, one concert date follows another

For her second European tour, we’re delighted that she’s stopping off to play her set at La Naute. Good Vibes at La Naute

Nadia McAnuff es la hija del famoso cantante de roots reggae Winston « Electric Dread » McAnuff (que pasó unos días en La Naute hace 10 años)

Las influencias de Nadia van desde el roots Dds, Bob Marley y Peter Tosh hasta el fraseo jazzístico de Nina Simone…

The Ligerians es un grupo de reggae de Tours (Francia). Sus miembros crearon su propio sello y estudio de grabación, SoulNurse Records. Durante la última década, han colaborado con numerosos artistas franceses (Rod Anton, Joe Pilgrim, Nuttea, etc.) e internacionales (The Congos, Max Romeo, etc.), tanto en el estudio como en el escenario.

Empezó a trabajar con The Ligerians en 2020, durante el periodo de reclusión, y desde entonces las fechas de conciertos no han dejado de sucederse

Para su segunda gira europea, estamos encantados de que se detenga para tocar su set en La Naute. Good Vibes en La Naute

Nadia McAnuff ist die Tochter des berühmten Roots-Reggae-Sängers Winston « Electric Dread » McAnuff (der vor 10 Jahren einige Tage in La Naute verbracht hatte)

Nadias Einflüsse sind vielfältig: Dds Roots, Bob Marley und Peter Tosh, bis hin zu den jazzigen Phrasierungen von Nina Simone…

The Ligerians ist eine Reggae-Band aus Tours, Frankreich. Ihre Mitglieder gründen ihr eigenes Label und Aufnahmestudio, SoulNurse Records. Seit einem Jahrzehnt arbeiten sie mit zahlreichen französischen (Rod Anton, Joe Pilgrim, Nuttea…) und internationalen (The Congos, Max Romeo, etc.) Künstlern zusammen, sowohl im Studio als auch auf der Bühne.

Sie begann 2020 während des Containments mit The Ligerians zu arbeiten, und seitdem reiht sich ein Konzerttermin an den anderen

Auf ihrer zweiten Europatournee freuen wir uns sehr, dass sie bei uns in La Naute vorbeischaut, um ihr Set vorzustellen. Good Vibes in La Naute

