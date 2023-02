Dessinons la nature Plan d’eau de la Cocharde (GPS 48°27’48.9″N 3°17’53.7″E) Gouaix Catégories d’Évènement: Gouaix

Seine-et-Marne

Dessinons la nature Plan d’eau de la Cocharde (GPS 48°27’48.9″N 3°17’53.7″E), 7 octobre 2023 13:00, Gouaix. Dessinons la nature Samedi 7 octobre, 15h00 Plan d’eau de la Cocharde (GPS 48°27’48.9″N 3°17’53.7″E) Des crayons, une feuille et le sens de l’observation. Apprenez l’essentiel pour réaliser facilement vos dessins et croquis nature. Du paysage à la fleur, en passant par l’oiseau, laissez libre cours à votre créativité. Plongez dans les ambiances de fin d’été et les couleurs des abords du plan d’eau de la Cocharde pour vous inspirer !

Inscriptions directement au 01 64 00 06 23 ou animation.labassee@espaces-naturels.fr Plan d’eau de la Cocharde (GPS 48°27’48.9″N 3°17’53.7″E) 77114 Gouaix Gouaix 77114 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T13:00:00+00:00 – 2023-10-07T16:00:00+00:00

Détails Heure : 13:00 - 16:00 Catégories d’Évènement: Gouaix, Seine-et-Marne Autres Lieu Plan d'eau de la Cocharde (GPS 48°27'48.9"N 3°17'53.7"E) Adresse 77114 Gouaix Ville Gouaix Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Plan d'eau de la Cocharde (GPS 48°27'48.9"N 3°17'53.7"E) Gouaix Departement Seine-et-Marne

Plan d'eau de la Cocharde (GPS 48°27'48.9"N 3°17'53.7"E) Gouaix Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouaix/

Dessinons la nature Plan d’eau de la Cocharde (GPS 48°27’48.9″N 3°17’53.7″E) 2023-10-07 was last modified: by Dessinons la nature Plan d’eau de la Cocharde (GPS 48°27’48.9″N 3°17’53.7″E) Plan d'eau de la Cocharde (GPS 48°27'48.9"N 3°17'53.7"E) 7 octobre 2023 13:00 Gouaix Plan d'eau de la Cocharde (GPS 48°27'48.9"N 3°17'53.7"E) Gouaix

Gouaix Seine-et-Marne