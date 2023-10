Balade Poétique Plan d’Eau de la Brousse Marsac, 6 novembre 2023, Marsac.

Marsac,Creuse

Art poétique en mouvement, en pleine nature creusoise.

Moment de détente, de convivialité et de joie, au contact de la nature et de la poésie.

Tous les lundis de 9h 00 à 10h 15, 10 €uros la séance, 40 €uros les 10 séances sur planning,

Informations et inscriptions au 06 64 77 28 17 (minimum 2 jours avant le lundi).

https://www.facebook.com/baladepoetiquevchatain.

2023-11-06 fin : 2023-11-06 10:15:00. .

Plan d’Eau de la Brousse

Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Poetic art in motion, in the heart of the Creuse countryside.

A moment of relaxation, conviviality and joy, in contact with nature and poetry.

Every Monday from 9.00 to 10.15 am, 10 ?uros per session, 40 ?uros for 10 sessions on schedule,

Information and registration on 06 64 77 28 17 (minimum 2 days before Monday).

https://www.facebook.com/baladepoetiquevchatain

Arte poético en movimiento, en el corazón de la campiña de Creuse.

Un momento de relajación, convivencia y alegría, en contacto con la naturaleza y la poesía.

Todos los lunes de 9:00 a 10:15, 10 euros por sesión, 40 euros por 10 sesiones en horario,

Información y reservas en el 06 64 77 28 17 (mínimo 2 días antes del lunes).

https://www.facebook.com/baladepoetiquevchatain

Poetische Kunst in Bewegung, inmitten der Natur des Creus.

Moment der Entspannung, Geselligkeit und Freude, im Kontakt mit der Natur und der Poesie.

Jeden Montag von 9.00 bis 10.15 Uhr, 10 ?uros pro Sitzung, 40 ?uros für 10 Sitzungen nach Planung,

Informationen und Anmeldungen unter 06 64 77 28 17 (mindestens 2 Tage vor dem Montag).

https://www.facebook.com/baladepoetiquevchatain

