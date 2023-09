Balade Poétique – Spéciale Contes Plan d’Eau de la Brousse Marsac, 1 octobre 2023, Marsac.

Marsac,Creuse

Balade poétique, spéciale contes,

Rendez-vous à la cabane en bois, du plan d’eau de Marsac.

Informations et inscriptions au 06 64 77 28 17, groupe à partir de 7 personnes, durée : 1h 15..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Plan d’Eau de la Brousse

Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Poetic walk, special storytelling,

Meet at the wooden hut on the Marsac lake.

Information and booking on 06 64 77 28 17, groups of 7 or more, duration: 1h 15.

Un paseo poético, con especial atención a la narración,

Encuentro en la cabaña de madera del lago Marsac.

Información y reservas en el 06 64 77 28 17, grupos a partir de 7 personas, duración: 1h15.

Poetischer Spaziergang, speziell Märchen,

Treffpunkt: Holzhütte, am Plan d’eau de Marsac.

Informationen und Anmeldungen unter 06 64 77 28 17, Gruppe ab 7 Personen, Dauer: 1h 15.

