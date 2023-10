Sortie Botanique: Plantes Sauvages Comestibles et Médicinales Plan d’eau de Cajarc, sous le pont Cajarc, 3 décembre 2023, Cajarc.

Cajarc,Lot

Et si on apprenait à récolter d’avantage dans la nature sauvage?

La Botanique pour tous propose des ateliers de découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales. Sous forme d’une balade d’1h30 et de quelques centaines de mètres, Jean-Charles Teulier partage les secrets et les vertus des végétaux oubliés et invite à envisager différemment son environnement sauvage.

Tous les rendez-vous sont uniques et présentent des plantes différentes !.

2023-12-03 15:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

Plan d’eau de Cajarc, sous le pont

Cajarc 46160 Lot Occitanie



How about learning to harvest more from the wild?

Botanique pour tous offers workshops to discover edible and medicinal wild plants. Jean-Charles Teulier takes you on a 1.5-hour walk of several hundred meters, sharing the secrets and virtues of forgotten plants and inviting you to take a fresh look at your wild surroundings.

Each appointment is unique and features a different plant!

¿Qué tal aprender a recolectar más de la naturaleza?

Botanique pour tous ofrece talleres para descubrir plantas silvestres comestibles y medicinales. Jean-Charles Teulier le acompañará en un paseo de una hora y media por unos cientos de metros, compartiendo los secretos y virtudes de plantas olvidadas y animándole a echar un nuevo vistazo a su entorno silvestre.

Todos los paseos son únicos y presentan plantas diferentes

Wie wäre es, wenn wir lernen würden, mehr in der Wildnis zu sammeln?

La Botanique pour tous bietet Workshops zur Entdeckung von essbaren und medizinischen Wildpflanzen an. In Form eines 1,5-stündigen Spaziergangs über einige hundert Meter teilt Jean-Charles Teulier die Geheimnisse und Tugenden vergessener Pflanzen und lädt dazu ein, seine wilde Umgebung mit anderen Augen zu sehen.

Alle Termine sind einzigartig und stellen unterschiedliche Pflanzen vor!

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Figeac