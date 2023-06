Les jeudis bien-être Plan d’eau d’Azay-sur-Thouet Azay-sur-Thouet, 15 juin 2023, Azay-sur-Thouet.

Azay-sur-Thouet,Deux-Sèvres

Découverte des arts du mieux être :

Magnétisme, massages, hypnose, sophrologie, kinésiologie, art divinatoire, produits bien-être, méditation, relaxation

Informations pratiques

Ateliers de groupe ou individuel

Tous les jeudis de 18h à 21h, au plan d’eau d’Azay-sur-Thouet

Site en accès libre

Possibilité de pique-niquer

Organisé par l’Arche du bien-être de Parthenay.

2023-06-15 à ; fin : 2023-07-27 21:00:00. .

Plan d’eau d’Azay-sur-Thouet

Azay-sur-Thouet 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover the arts of wellness:

Magnetism, massage, hypnosis, sophrology, kinesiology, divination, wellness products, meditation, relaxation

Practical information

Group or individual workshops

Every Thursday from 6pm to 9pm, at the Azay-sur-Thouet lake

Free access

Picnic facilities available

Organized by l’Arche du bien-être de Parthenay

Descubra las artes del bienestar:

Magnetismo, masajes, hipnosis, sofrología, kinesiología, adivinación, productos de bienestar, meditación, relajación..

Información práctica

Talleres en grupo o individuales

Todos los jueves de 18:00 a 21:00 h, en el lago de Azay-sur-Thouet

Acceso gratuito al lugar

Posibilidad de picnic

Organizado por el Arche du bien-être de Parthenay

Entdeckung der Künste des Wohlbefindens :

Magnetismus, Massagen, Hypnose, Sophrologie, Kinesiologie, Wahrsagekunst, Wellnessprodukte, Meditation, Entspannung

Praktische Informationen

Workshops für Gruppen oder Einzelpersonen

Jeden Donnerstag von 18:00 bis 21:00 Uhr am Plan d’eau von Azay-sur-Thouet

Ort frei zugänglich

Möglichkeit, ein Picknick zu machen

Organisiert von der Arche des Wohlbefindens in Parthenay

Mise à jour le 2023-06-02 par CC Parthenay Gâtine