Ciné Plein Air « Trait de Vie » Plan d’eau d’Arfeuilles Arfeuilles, 8 juillet 2023, Arfeuilles.

Arfeuilles,Allier

La municipalité d’Arfeuilles organise la projection du documentaire « Trait de Vie » en plein air en présence des réalisateurs Sophie Arlot et Fabien Rabin.

2023-07-08 21:30:00 fin : 2023-07-08 23:00:00. .

Plan d’eau d’Arfeuilles

Arfeuilles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The municipality of Arfeuilles is organizing an open-air screening of the documentary « Trait de Vie » in the presence of directors Sophie Arlot and Fabien Rabin

El municipio de Arfeuilles organiza una proyección al aire libre del documental « Trait de Vie » en presencia de los directores Sophie Arlot y Fabien Rabin

Die Gemeinde Arfeuilles organisiert die Vorführung des Dokumentarfilms « Trait de Vie » unter freiem Himmel in Anwesenheit der Regisseure Sophie Arlot und Fabien Rabin

Mise à jour le 2023-06-18 par Vichy Destinations