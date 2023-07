Concours de pêche à Saint-Pardoux-Corbier Plan d’eau communal Saint-Pardoux-Corbier, 23 juillet 2023, Saint-Pardoux-Corbier.

Saint-Pardoux-Corbier,Corrèze

Concours de pêche organisé par la municipalité de Saint-Pardoux-Corbier.

– 7h30 : inscriptions / Tirage des emplacements

– 8h : début du concours

– 09h30 / 10h : pause casse-croûte

– 10h / 11h30 : reprise du concours

– 12h : classement : reprise des lots

Buvette sur place.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 12:30:00. EUR.

Plan d’eau communal

Saint-Pardoux-Corbier 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Fishing competition organized by the municipality of Saint-Pardoux-Corbier.

– 7:30 am: Registration / Draw for pitches

– 8am: start of competition

– 09:30 / 10 am: snack break

– 10am / 11:30am: competition resumes

– 12pm: classification: prizes awarded

Refreshments on site

Concurso de pesca organizado por el municipio de Saint-Pardoux-Corbier.

– 7.30 h: inscripción / sorteo de parcelas

– 8h: inicio del concurso

– 9h30 / 10h00: pausa para el aperitivo

– 10h / 11h30: reanudación de la competición

– 12h: clasificación: entrega de premios

Refrigerio in situ

Angelwettbewerb, der von der Gemeinde Saint-Pardoux-Corbier organisiert wird.

– 7.30 Uhr: Einschreibung / Ziehung der Plätze

– 8.00 Uhr: Beginn des Wettbewerbs

– 09.30 / 10 Uhr: Pause mit Imbiss

– 10h / 11h30: Fortsetzung des Wettbewerbs

– 12h: Rangliste: Übernahme der Preise

Getränke vor Ort

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze