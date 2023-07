Renforcement musculaire & cardio de l’été au plan d’eau de Cognac la Forêt Plan d’eau Cognac-la-Forêt, 13 juillet 2023, Cognac-la-Forêt.

Cognac-la-Forêt,Haute-Vienne

Avant d’aller au marché fermier semi nocturne du jeudi en Ouest Limousin, faites un peu de renforcement musculaire & cardio avec Paul dans le joli cadre qu’offre le lac de Saint Mathieu, de 19h à 20h..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 20:00:00. .

Plan d’eau

Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Before heading off to the Thursday half-night farmers’ market in West Limousin, do a bit of strength & cardio with Paul in the lovely setting of Saint Mathieu lake, from 7pm to 8pm.

Los jueves, antes de ir al mercado agrícola de media noche en Limousin Oeste, haga cardio y musculación con Paul en el precioso entorno del lago de Saint Mathieu, de 19:00 a 20:00 horas.

Bevor Sie donnerstags auf den halbnächtlichen Bauernmarkt in West-Limousin gehen, machen Sie von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Paul ein kleines Muskel- und Kardiotraining in der schönen Umgebung, die der See von Saint Mathieu bietet.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Ouest Limousin