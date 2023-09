48h Nature – Aider les oiseaux du plan d’eau de Cherveux Plan d’eau Cherveux, 30 septembre 2023, Cherveux.

Cherveux,Deux-Sèvres

Les « 48 h Nature », rendez-vous avec la nature qui vous entoure !

Après la découverte du site du plan d’eau de Cherveux et des résultats des inventaires réalisés sur le site, nous vous proposons à partir de 11h de construire des nichoirs pour le site. Nous vous expliquerons quel nichoir est adapté pour quelle espèce, comment bien l’installer et l’entretenir.

Entrée libre sans inscription.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 12:00:00. EUR.

Plan d’eau

Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The « 48 h Nature », a rendez-vous with the nature that surrounds you!

After discovering the site of the Cherveux lake and the results of the inventories carried out on the site, from 11am onwards we’ll be building nesting boxes for the site. We’ll explain which nesting box is right for which species, and how to install and maintain it.

Free entry without registration

Las « 48 h Naturaleza », ¡una cita con el mundo natural que le rodea!

Después de descubrir el emplazamiento del lago de Cherveux y los resultados de los inventarios realizados en el lugar, a partir de las 11 h le invitamos a construir cajas nido para el lugar. Te explicaremos qué caja nido se adapta mejor a cada especie y cómo instalarla y mantenerla.

Entrada gratuita sin inscripción

Die « 48 h Nature », Verabredung mit der Natur, die Sie umgibt!

Nach der Entdeckung des Standorts des Plan d’eau de Cherveux und den Ergebnissen der dort durchgeführten Bestandsaufnahmen schlagen wir Ihnen ab 11 Uhr vor, Nistkästen für den Standort zu bauen. Wir werden Ihnen erklären, welcher Nistkasten für welche Art geeignet ist, wie man ihn richtig anbringt und pflegt.

Freier Eintritt ohne Anmeldung

