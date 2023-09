Randonnée Familiale Pédestre et VTT Plan d’eau Chamborand, 8 octobre 2023, Chamborand.

Chamborand,Creuse

Inscription à partir de 7h 30 au plan d’eau de Chamborand,

Randonnée pédestre : 18 kms : départ à 8h 00, 12 kms : départ à 9h 00, 8 kms : départ à 10h 00.

Randonnée VTT : 40 kms (dénivelé 610 m) : départ à 8h 30, 20 kms (dénivelé 360 m) : départ à 9h 30.

Participation : marche : 2 €uros, VTT : 4 €uros.

Rafraichissements et casse-croûte offerts à l’arrivée..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Plan d’eau

Chamborand 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Registration from 7.30 am at the Chamborand lake,

Hiking: 18 kms: departure at 8:00 am, 12 kms: departure at 9:00 am, 8 kms: departure at 10:00 am.

Mountain biking: 40 kms (610 m difference in altitude): departure at 8.30 am, 20 kms (360 m difference in altitude): departure at 9.30 am.

Participation: walking: 2 ?uros, mountain biking: 4 ?uros.

Refreshments and snacks available on arrival.

Inscripciones a partir de las 7h30 en el lago de Chamborand,

Senderismo: 18 kms: salida a las 8.00 h, 12 kms: salida a las 9.00 h, 8 kms: salida a las 10.00 h.

Bicicleta de montaña: 40 kms (610 m de desnivel): salida a las 8.30 h, 20 kms (360 m de desnivel): salida a las 9.30 h.

Participación: senderismo: 2 ?uros, bicicleta de montaña: 4 ?uros.

Refrescos y tentempiés disponibles a la llegada.

Anmeldung ab 7:30 Uhr am Plan d’eau de Chamborand,

Wanderung zu Fuß: 18 kms: Start um 8.00 Uhr, 12 kms: Start um 9.00 Uhr, 8 kms: Start um 10.00 Uhr.

Mountainbike-Wanderung: 40 kms (Höhenunterschied 610 m): Start um 8.30 Uhr, 20 kms (Höhenunterschied 360 m): Start um 9.30 Uhr.

Teilnahme: Wanderung: 2 ?uros, Mountainbike: 4 ?uros.

Erfrischungen und Snacks werden am Ziel angeboten.

Mise à jour le 2023-09-15 par Creuse Tourisme