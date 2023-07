Feux d’artifice à Cazals Plan d’eau Cazals, 23 juillet 2023, Cazals.

Cazals,Lot

Le Comité des fêtes de Cazals vous propose son feu d’artifice venant clore la fête du village..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . EUR.

Plan d’eau

Cazals 46250 Lot Occitanie



The Comité des fêtes de Cazals proposes you its fireworks to close the village festival.

El Comité des fêtes de Cazals le ofrece sus fuegos artificiales para cerrar la fiesta del pueblo.

Das Festkomitee von Cazals lädt zum Abschluss des Dorffestes zu einem Feuerwerk ein.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Cazals-Salviac