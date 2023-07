2CV en Fête Plan d’eau Ahun, 16 juillet 2023, Ahun.

Ahun,Creuse

Les 2CV sont en fête, mais aussi toutes les marques anciennes…. Le rassemblement des Citroën est complété par d’autres véhicules anciens.

Programmation à venir..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 17:00:00. .

Plan d’eau

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Not just 2CVs, but all makes of classic car…. The Citroën gathering is complemented by other vintage vehicles.

Program to come.

Los 2CV están de celebración, pero también todas las marcas clásicas…. El rally de Citroën se completará con otros vehículos de época.

Programa a continuación.

Die 2CV feiern, aber auch alle anderen alten Marken….. Das Citroën-Treffen wird durch andere alte Fahrzeuge ergänzt.

Programmierung folgt.

