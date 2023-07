Cinéma en plein air Plan d’eau Adriers, 2 août 2023, Adriers.

Adriers,Vienne

Soirée “Passeurs d’images” 19h:petite restauration et buvette. 20h – Animation musicale par Sarah et Jérôme. 21h45 – Court métrage réalisé par les jeunes de la MJC. 22h – Le temps des secrets.

2023-08-02 fin : 2023-08-02 23:30:00. .

Plan d’eau adriers

Adriers 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Passeurs d?images? evening 7pm: light refreshments. 8pm: musical entertainment by Sarah and Jérôme Musical entertainment by Sarah and Jérôme. 9:45pm – Short film by young people from the MJC. 22h ? Time for secrets

Tarde de « Passeurs d’images » 19.00 h: aperitivo y bar. 20.00 h: animación musical a cargo de Sarah y Jérôme Animación musical a cargo de Sarah y Jérôme. 21.45 h: cortometraje a cargo de jóvenes del MJC. 22h ? La hora de los secretos

Abend ?Passeurs d’images? 19 Uhr: kleine Snacks und Getränke. 20 Uhr ? Musikalische Unterhaltung durch Sarah und Jérôme. 21:45 Uhr: Kurzfilm von den Jugendlichen des MJC. 22h ? Die Zeit der Geheimnisse

Mise à jour le 2023-06-27 par ACAP