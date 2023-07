Feu d’artifice Plan d’eau 86320 Civaux, 13 juillet 2023, Civaux.

Feu d’artifice Jeudi 13 juillet, 19h00 Plan d’eau 86320

Au programme de cette soirée:

Concert des DUARIG’S » années 80, années Disco »

Feu d’artifice créé par Pyroconcept

Bal avec DJ All Night Music

Buvette et restauration sur place,

vente de confiseries et autres douceurs

Plan d’eau 86320 Civaux Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

feu d’artifice civaux