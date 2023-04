Le Raid Nature en Famille Plan d’eau 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Le Raid Nature en Famille Plan d’eau 44410 St lyphard, 13 mai 2023, St lyphard. Le Raid Nature en Famille Samedi 13 mai, 13h30 Plan d’eau 44410 St lyphard Inscription: 5 Le raid nature en famille au cœur de la Brière, est un enchaînement d’épreuves sportives et ludiques (Kayak, paddle, trottinette, course d’orientation, tir à l’arc…).

Un jeu «jeune sportif·ve citoyen·ne» est également proposé.

Un ravitaillement sera offert dans l'après-midi. Amusez-vous et participez à ce moment en famille ou entre amis ! Cette manifestation est placée sous le signe du développement durable et du «zéro déchet».

