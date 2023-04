Chasse aux oeufs Plan de l’Ormeau Médiathèque Lucie Aubrac, 12 avril 2023, Ganges.

Petits et grands sont conviés à la chasse aux œufs organisée par la Médiathèque de Ganges..

2023-04-12 à ; fin : 2023-04-12 . .

Plan de l’Ormeau

Médiathèque Lucie Aubrac

Ganges 34190 Hérault Occitanie



Young and old are invited to the egg hunt organized by the Media Library of Ganges.

Grandes y pequeños están invitados a la caza del huevo organizada por la Mediateca de Ganges.

Groß und Klein sind zur Eierjagd eingeladen, die von der Mediathek in Ganges organisiert wird.

