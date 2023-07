GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES 2023 – DIXIÈME ÉTAPE – GANGES Plan de l’Ormeau Ganges, 8 août 2023, Ganges.

La Grande Tournée Hérault Vacances 2023 fait étape dans 19 communes héraultaises, avec un large panel d’activités ludo-sportives pour toute la famille et pas mal de nouveautés.

La dixième étape de cette quatrième édition, se déroulera, le mardi 8 août à Ganges, Place de l’Ormeau..

2023-08-08 17:00:00 fin : 2023-08-08 21:00:00. .

Plan de l’Ormeau

Ganges 34190 Hérault Occitanie



The Grande Tournée Hérault Vacances 2023 is visiting 19 towns in the Hérault region, with a wide range of leisure and sports activities for the whole family, plus a number of new features.

The tenth stage of this fourth edition takes place on Tuesday August 8 in Ganges, Place de l?Ormeau.

La Grande Tournée Hérault Vacances 2023 hace escala en 19 ciudades y pueblos de la región del Hérault, con un amplio abanico de actividades lúdicas y deportivas para toda la familia, además de numerosas novedades.

La décima etapa de esta cuarta edición tendrá lugar el martes 8 de agosto en Ganges, Place de l’Ormeau.

Die große Tournee Hérault Vacances 2023 macht in 19 Gemeinden des Departements Hérault Station und bietet eine breite Palette an Spiel- und Sportaktivitäten für die ganze Familie sowie zahlreiche Neuheiten.

Die zehnte Etappe dieser vierten Ausgabe findet am Dienstag, den 8. August, in Ganges auf dem Place de l’Ormeau statt.

Mise à jour le 2023-07-06 par HERAULT SPORT