LES ESSENTIELLES : ON PARTAGE NOS CULTURES ! Plan de l’Ormeau Cour de la Médiathèque Lucie Aubrac, 31 mai 2023, Ganges.

Ganges,Hérault

Dans le cadre du Festival « Les Essentielles » de Ganges, la Compagnie Sputnik, en collaboration avec Eurek’Art, a le plaisir de vous présenter son projet culturel de territoire..

Plan de l’Ormeau

Cour de la Médiathèque Lucie Aubrac

Ganges 34190 Hérault Occitanie



Within the framework of the Festival « Les Essentielles » of Ganges, the Company Sputnik, in collaboration with Eurek’Art, has the pleasure to present you its cultural project of territory.

En el marco del Festival « Les Essentielles » de Ganges, la Compagnie Sputnik, en colaboración con Eurek’Art, se complace en presentar su proyecto cultural para la región.

Im Rahmen des Festivals « Les Essentielles » in Ganges freut sich die Compagnie Sputnik, in Zusammenarbeit mit Eurek’Art, Ihnen ihr kulturelles Projekt für das Gebiet vorzustellen.

Mise à jour le 2023-05-22 par ADT34