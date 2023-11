CONCERT DE NOEL Plan de l’Église Pomérols, 16 décembre 2023, Pomérols.

Pomérols,Hérault

Concert de Noël avec Franck Malbert et Lucie et sa trompette à l’Eglise Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte.

Un répertoire varié des plus belles chansons de Noël..

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Plan de l’Église

Pomérols 34810 Hérault Occitanie



Christmas concert with Franck Malbert and Lucie and her trumpet at the Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte Church.

A varied repertoire of the most beautiful Christmas songs.

Concierto de Navidad con Franck Malbert y Lucie y su trompeta en la iglesia de Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte.

Un variado repertorio de las más bellas canciones navideñas.

Weihnachtskonzert mit Franck Malbert und Lucie und ihrer Trompete in der Kirche Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte.

Ein abwechslungsreiches Repertoire der schönsten Weihnachtslieder.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE