Retransmission quart de finale Plan de L'aître Bailly

Yvelines Retransmission quart de finale Plan de L’aître Bailly, 15 octobre 2023, Bailly. Retransmission quart de finale Dimanche 15 octobre, 20h00 Plan de L’aître entrée libre Le 15 octobre

France – Afrique du Sud 15 octobre – Plan de l’Aître – à partir de 20h Plan de L’aître Bailly 78870 Bailly 78870 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T20:00:00+02:00 – 2023-10-15T22:30:00+02:00

rugby coupe du monde
Plan de L'aître
Bailly 78870

