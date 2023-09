Bal des Compagnons de la Clouère Plan de la Croix Bourricault Gençay, 4 novembre 2023, Gençay.

Gençay,Vienne

Paëlla par « Du soleil dans la cuisine »

Animation par « DJ Seb, The Dance Floor ».

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Plan de la Croix Bourricault Salle des fêtes

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Paella by « Du soleil dans la cuisine » (Sun in the kitchen)

Entertainment by « DJ Seb, The Dance Floor »

Paëlla por « Du soleil dans la cuisine

Entretenimiento a cargo de « DJ Seb, The Dance Floor »

Paëlla von « Du soleil dans la cuisine » (Sonne in der Küche)

Unterhaltung durch « DJ Seb, The Dance Floor »

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou