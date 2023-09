Visite guidée de l’église St JAUME XIe Plan d’Aups Ste Baume Plan-d’Aups-Sainte-Baume Catégories d’Évènement: Plan-d'Aups-Sainte-Baume

Visite guidée de l'église St JAUME XIe

Dimanche 17 septembre, 16h00
Plan d'Aups Ste Baume
libre
rendez vous 16 H visite en groupe

L'église romane Saint Jaume ( Jacques) de Plan d'Aups Ste Baume
Construite selon les principes de l'art roman, cette église se présente comme un joyau des XI et XIIe siècles.

Le calvaire du XVIe présente une Marie Madeleine portant une robe aux grenades signes de fécondité divine (ou royale).

Elle possède aussi en place un « axe du monde », faisant partie des trois seules églises de notre région à porter encore cet orifice réunissant le ciel et la terre,

Enfin elle comporte des pièces de marbre rouge de même origine que celles qui encadrent le portrait de Louis XIV à Versaille.

Plan d'Aups Ste Baume
allée de st Jaume
Plan-d'Aups-Sainte-Baume 83640
Var Provence-Alpes-Côte d'Azur
33 6 85 92 45 00

Conférence de 30 minutes :

– Des Celtes en Provence

– La sorcellerie, entre fantasme et réalité…

-Marie-Madeleine en Pays d’Aix

Questions réponses des participants et dédicace des ouvrages.

Au bout de l'allée de St Jaume
Face à l »église st Jaume

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© JM THENOUX

