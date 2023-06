Fuòc de Sant Joan – Feu de la Saint-Jean – Total Festum Plan Dals Cathars, Puisserguier (34) Fuòc de Sant Joan – Feu de la Saint-Jean – Total Festum Plan Dals Cathars, Puisserguier (34), 22 juin 2023, . Fuòc de Sant Joan – Feu de la Saint-Jean – Total Festum Jeudi 22 juin, 19h00 Plan Dals Cathars, Puisserguier (34) 0 19h00 : Balèti avec Los Manja Perdigahls et Les Sulfateurs Occitans. Restauration et buvette 21h30 : Départ du passa-carrièra en musique avec Los Manja Perdigalhs et Lo Pelicanet (Animal Totémique) à travers les rues du vieux village jusqu’à l’esplanade du Millénaire. 22h00 : Embrasement du Fuòc de Sant Joan et danses rituelles. 22h30 : Feu d’artifice offert par la mairie. Evénement organisé par l’association Patatr’Oc ayant reçu le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, en partenariat avec l’ARESP qui propose une visite gratuite et commentée du château de Puisserguier à 14h source : événement Fuòc de Sant Joan – Feu de la Saint-Jean – Total Festum publié sur AgendaTrad Plan Dals Cathars, Puisserguier (34) Plan Dals Cathars, 34620 Puisserguier, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43214 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

