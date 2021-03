Formation à distance Plan d’action RH – Actions de branches – AKTO / FAFIH Formation à distance

du lundi 26 avril au vendredi 7 mai à Formation à distance

La finalité de notre proposition sera d’optimiser la stratégie RH, en s’appuyant notamment sur la formation comme levier de l’évolution de chaque salarié, et ainsi de l’évolution de l’entreprise. En effet, l’évolution du marché de l’entreprise, et notamment des demandes de ses clients, entraîne un nécessaire besoin de restructuration de la fonction RH. Cette restructuration doit se faire au travers d’outils, dont le plan de formation est la pierre angulaire. Les avantages de la prestation plan d’action RH ? Formation à distance France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-26T09:00:00 2021-04-26T17:00:00;2021-04-27T09:00:00 2021-04-27T17:00:00;2021-05-07T09:00:00 2021-05-07T17:00:00

Détails Autres Lieu Formation à distance Adresse France