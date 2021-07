Plan B, de jour comme de nuit Marseille, 2 août 2021, Marseille.

Plan B, de jour comme de nuit 2021-08-02 – 2021-08-08 Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée – Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille Bouches-du-Rhône

Du lundi 2 au dimanche 8 août, le Mucem retrouve ses quartiers d’été dans le fort Saint-Jean.



Au programme, sur la place d’Armes du fort Saint-Jean, des soirées de cinéma en plein air (avec Ciné Plein-Air Marseille) et précédées d’un étonnant concert dont vous êtes l’auteur, un show musical pop (GONG! du groupe Catastrophe) et des concerts (avec Mirélo).



Plan B cette année c’est aussi une série de petites formes artistiques conviviales, à découvrir en journée tout au long de la semaine. Des spectacles, ateliers et surprises dans la fraîcheur de la cour de la Commande.



Plan B, c’est une semaine entière pour vous retrouver gaiement au Mucem !



Spectacles, cinéma et surprises en plein air dans le cadre magique du fort Saint-Jean… C’est bel et bien le retour de Plan B.

