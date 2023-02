Plan A3 STUDIO MARIE-BELL-TH.GYMNASE, 10 février 2023, PARIS.

Plan A3 STUDIO MARIE-BELL-TH.GYMNASE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-04-29 19:30. Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Le Gymnase Marie Bell (013896) présente ce spectacle. Ils voulaient une soirée calienté… Ça va être la douche froide !Jerem et Leti, couple de trentenaires, cherchent à donner un second souffle à leur vie amoureuse et surtout, à leur libido.Comme beaucoup de personnes (toi aussi qui est en train de lire, fais pas genre !) ils vont vouloir expérimenter le plan à 3.Débarque alors Gwen, une libertine complètement déjantée …Auteur : Jeremy FreitasArtistes : Jeremy Freitas, Sweety Luchmoneea, Christelle KorichiMetteur en scène : Jeremy FreitasRéservation PMR : 01 42 46 79 79

STUDIO MARIE-BELL-TH.GYMNASE PARIS 38, bld Bonne Nouvelle 75010

Ils voulaient une soirée calienté… Ça va être la douche froide !

Jerem et Leti, couple de trentenaires, cherchent à donner un second souffle à leur vie amoureuse et surtout, à leur libido.

Comme beaucoup de personnes (toi aussi qui est en train de lire, fais pas genre !) ils vont vouloir expérimenter le plan à 3.

Débarque alors Gwen, une libertine complètement déjantée …

Auteur : Jeremy Freitas

Artistes : Jeremy Freitas, Sweety Luchmoneea, Christelle Korichi

Metteur en scène : Jeremy Freitas

Réservation PMR : 01 42 46 79 79

.2023-04-29.

